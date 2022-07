Ook gemeente Vlissingen wil asielzoekers opvangen op cruiseschip

Vlissingen wil 1100 asielzoekers opvangen op een cruiseschip. De bedoeling is dat het schip op 20 augustus aanmeert en de eerste mensen op 1 september aan boord komen. Het schip dient dan zeker een half jaar als opvanglocatie.

Volgens Omroep Zeeland heeft de raadsfractie van Perspectief op Vlissingen (POV) al laten weten het niet eens te zijn met het plan en een motie in te dienen. De gemeenteraad kan nog wensen en bedenkingen uiten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen, maar het college neemt uiteindelijk het besluit.

Eerder stuitte de komst van een cruiseschip met plaats voor 1000 asielzoekers in Velsen-Noord op protest.

Crisisopvanglocatie in Assendelft

Ook in Assendelft wordt een nieuwe opvanglocatie geopend voor asielzoekers, maakte de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vanmorgen bekend. Een sporthal van de atletiekvereniging wordt hiervoor "zo snel mogelijk" klaargemaakt.

Het gaat hierbij om een crisisopvanglocatie voor 225 mensen. De opvang zou tot uiterlijk 1 oktober asielzoekers onderdak kunnen bieden. In de tussentijd lopen de buitensportactiviteiten gewoon door.

Assendelft geeft hiermee gehoor aan een oproep van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat de 25 veiligheidsregio's in Nederland heeft gevraagd om elk tijdelijk 225 crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers te realiseren.

Dit is nodig om de tekorten in de asielopvang op te vangen en de acute situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Vanwege de grote drukte sliepen daar vannacht dertig asielzoekers buiten. Vandaag werd ook bekend dat er een nieuw aanmeldcentrum komt in Bant, in de Noordoostpolder.