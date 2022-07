Tweede aanmeldcentrum asielzoekers komt in Bant in de Noordoostpolder

Er is een locatie gevonden voor een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers: Bant in de gemeente Noordoostpolder. Dat heeft staatssecretaris Van der Burg bekendgemaakt. De gemeente moet nog wel officieel instemmen.

Er wordt al tijden gezocht naar een tweede locatie, omdat het centrum in het Groningse Ter Apel de toestroom van asielzoekers niet meer aan kan. Van der Burg heeft er al diverse gesprekken met gemeenten over gevoerd, maar tot vandaag zonder resultaat. Ook vannacht hebben weer asielzoekers bij het centrum in Ter Apel buiten geslapen.

Het zal nog maanden duren

De grond waarop het aanmeldcentrum moet komen, is aangekocht door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Van der Burg sprak van een belangrijke stap in het beter spreiden van de druk.

De gemeente Noordoostpolder moet de aanvraag van het COA in behandeling nemen. En als de gemeente positief reageert, kost het ook nog tijd om de opvangplekken te bouwen. Het gaat om zo'n 250 tot 300 plaatsen. De staatssecretaris denkt dat het al met al zo'n twee maanden duurt voordat het centrum er kan zijn.

Niet precies hetzelfde als Ter Apel

Bant ligt in de buurt van Luttelgeest. Daar is al een asielzoekerscentrum. Het is de bedoeling dat asielzoekers in Bant de eerste stappen van hun procedure doorlopen.

Bant gaat niet op dezelfde manier functioneren als Ter Apel. Mensen zullen vanuit Ter Apel met bussen naar Bant worden vervoerd of er wordt "op afspraak" met hen gepraat over hun asielverzoek. Het zal in Bant vooral gaan om identificatie en registratie en medische checks. De staatssecretaris gaat nog door met zijn zoektocht naar meer aanmeldcentra.

In deze video legt NOSop3 uit waardoor de problemen in Ter Apel worden veroorzaakt: