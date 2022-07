Steeds meer gesjoemel met handicaps op Schiphol: 'Geen goed woord voor over'

Nu de wachtrijen al maanden langer zijn dan normaal, ziet Schiphol steeds vaker passagiers die doen alsof ze een handicap hebben en speciale assistentie aanvragen om de wachtrijen te omzeilen. Het gaat om een toename van 35 procent in vergelijking met 2019.

Volgens een woordvoerder van Schiphol is die stijging op twee manieren te verklaren. "Deels komt het omdat mensen langer moeten wachten en dus fysiek eerder assistentie nodig hebben. Anderzijds zien we ook dat reizigers hulpmiddelen inzetten om rijen te omzeilen." Voor dat laatste heeft de woordvoerder geen goed woord over. "Het zorgt ervoor dat de kwetsbare groep reizigers hierdoor in de verdrukking komt."

Zo moeten door het gesjoemel met handicaps mensen met daadwerkelijk een beperking langer wachten op assistentie en is er volgens medewerkers van Schiphol soms een rolstoeltekort.

Klap in het gezicht

Het gedrag van de passagiers is een klap in het gezicht voor Rivka Smit, die de assistentie vanwege haar spierziekte SMA hard nodig heeft. "Mensen hebben geen idee wat voor offers wij moeten brengen om te kunnen reizen", zegt ze tegen NH Nieuws.

"Wij moeten al eerder komen om ervoor te zorgen dat onze rolstoelen en hulpmiddelen op een veilige manier vervoerd kunnen worden", legt Smits uit. "Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor, maar het wordt alleen maar moeilijker als mensen dit soort situaties gaan creëren."

Volgens de woordvoerder is het voor Schiphol lastig om hier direct iets aan te doen. "We zijn namelijk wettelijk verplicht om iedereen die daarom vraagt, hulp te verlenen. We mogen dus niet vragen naar de reden van de aanvraag. Vandaar ook echt de oproep aan mensen om alleen assistentie aan te vragen als je dat ook echt nodig hebt."