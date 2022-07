WK-verrassing Chili gaat tegen Oranje voor volgende ronde: 'Nog maar het begin'

Ook al is het Zuid-Amerikaanse land de laagst geplaatste deelnemer, ze lieten in hun laatste wedstrijd zien niet voor spek en bonen mee te doen. Na een een 4-1 nederlaag tegen Duitsland was er dus de zege tegen Ierland.

We komen niet om mee te doen, we komen om mee te strijden.

Keepster Natalia Salvador hoopt dat haar team kans maakt op meer: "We zullen heel hard werken als team en dan zien we wel waar we eindigen. Onze grootste kracht is dat we een superhecht team zijn en elkaar alles gunnen. Iedereen is gemotiveerd om alles uit het WK te halen."

De Chileense bondscoach, de ervaren Argentijn Sergio Vigil, zei voor het toernooi tegen zijn speelsters: "We komen niet om mee te doen, we komen om mee te strijden." Vigil is in tegenstelling tot zijn ploeg geen debutant op het WK. Integendeel: met het Argentijnse vrouwenteam won hij onder andere goud op het WK van 2002 en zilver op de Olympische Spelen van 2000.