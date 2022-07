Regen trekt weg rond Sydney, overstromingsgevaar blijft

In en rond de Australische stad Sydney blijven de problemen door de zware regenval aanhouden. Er is nu in totaal aan 85.000 mensen gevraagd hun huizen te verlaten, omdat het gebied waarin ze wonen dreigt te overstromen. Gisteren waren er nog 55.000 evacuatiebevelen uitgevaardigd.

Inmiddels blijkt uit satellietbeelden dat het regengebied wegtrekt. Dat neemt volgens de autoriteiten niet weg dat meerdere rivieren rond de grootste stad van Australië (5 miljoen inwoners) nog altijd dreigen te overstromen.

"Dit is nog steeds een gevaarlijke situatie en we moeten daarop met gepaste maatregelen reageren", zei de Australische premier Albanese bij een bezoek aan Windsor, een voorstad van Sydney. Albanese kondigde verder aan dat gedupeerden eenmalig een noodbetaling krijgen van 1000 Australische dollar (iets meer dan 660 euro).

Klimaatverandering

Sydney is nu voor de vierde keer sinds maart 2021 getroffen door overstromingen. Volgens de premier zijn de overstromingen en ook het toenemende aantal bosbranden in zijn land het bewijs dat er maatregelen genomen moeten worden tegen klimaatverandering.

"We kijken naar langetermijnoplossingen", zei Albanese, die met zijn sociaaldemocratische Labor-partij eind mei de Australische verkiezingen won. "Mijn regering heeft de houding van Australië ten opzichte van klimaatverandering vanaf dag één veranderd."