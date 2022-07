Opnieuw Britse minister weg vanwege gebrek aan vertrouwen in Johnson

In het Verenigd Koninkrijk heeft opnieuw een minister zijn ontslag ingediend. Het is minister Will Quince van Kinderen en Gezinszaken. Net als de ministers van Financiën en Volksgezondheid, die gisteren opstapten, heeft Quince geen vertrouwen meer in premier Johnson nadat hij weer op een onwaarheid was betrapt.

Johnson benoemde in februari een partijlid op een vertrouwenspost van wie hij wist dat hij van seksueel wangedrag was beschuldigd. Johnson ontkende dat eerst, maar gaf het toe toen hij niet anders meer kon. Quince noemt die "onjuistheid" in zijn ontslagbrief als reden voor zijn terugtreden.

De toekomst van Johnson hing al aan een zijden draadje, nadat de ministers Sunak van Financiën en Javid van Volksgezondheid waren opgestapt. Na het zoveelste schandaal kwamen zij tot de conclusie dat Johnson ongeschikt is om de regering te leiden. Ook een tiental minder prominente leden van Johnsons Conservatieve partij stapte op.

Britse kranten waren vanochtend vrijwel unaniem in hun oordeel over Johnson: