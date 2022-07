Nog nooit zo veel mensen benaderd om over te stappen naar andere baan

Vanwege de personeelskrapte benaderen werkgevers steeds meer werknemers van andere bedrijven met de vraag of ze voor hen willen komen werken. Volgens adviesbureau Intelligence Group is bijna 38 procent van de beroepsbevolking naar eigen zeggen afgelopen kwartaal door een werkgever gepolst of ze een overstap zien zitten.

"Dat is een record", zegt Geert-Jan Waasdorp van het bureau dat het onderzoek zo'n twintig jaar uitvoert. "Bedrijven moeten dit soort manieren inzetten, omdat weinig mensen actief aan het zoeken zijn op de arbeidsmarkt. Ze zijn passiever en willen graag benaderd worden."

Hij zegt dat het benaderen op verschillende manieren gaat. "Dat gaat bijvoorbeeld via LinkedIn of tijdens gesprekken op feestjes. Iedereen heeft z'n eigen trucjes om mensen te overtuigen. Bijvoorbeeld door met een goed salaris te komen, flexibele werktijden te bieden of door dichter bij huis een werkplek te bieden."

Zorg en onderwijs

In veel sectoren is er een grote vraag naar personeel en de problemen worden steeds nijpender. Er zijn ook steeds minder mensen zonder baan op zoek naar werk. Volgens de laatste CBS-cijfers waren in juni minder dan 300.000 mensen werkloos.

"Vooral in de IT en advies was het gebruikelijk om met headhunters te werken, maar je ziet het nu ook in de zorg en onderwijs", zegt Waasdorp. "Het was een paar jaar geleden not done om op die manier te werven, maar nu zie je dat dit soort werkgevers ook actief mensen benaderen."

Lang niet iedereen gaat in op de avances van een potentiële nieuwe werkgever, maar een deel wel. Uit de cijfers van Intelligence Group blijkt dat een op de vijf personen het afgelopen jaar van werkgever is gewisseld. Ook dat aantal is een record.