Trekkers blokkeren distributiecentrum Aldi in Drachten

In Drachten wordt opnieuw een distributiecentrum van supermarkt Aldi geblokkeerd door boeren. Bij de toegangspoort staan sinds vanochtend vroeg een aantal trekkers. Het is de derde keer deze week dat boeren actievoeren bij het terrein in Drachten.

Ook bij Groningen Airport Eelde in Drenthe staat vanochtend een boerenprotest gepland. De bedoeling is dat boeren zich rond 09.00 uur verzamelen.

Hoe de actie er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. Volgens RTV Noord zou het gaan om het blokkeren van de aankomst- en vertrekhal. Er vertrekken of landen vandaag geen passagiersvluchten op Eelde. Wel wordt er een orgaanvlucht verwacht, schrijft het Dagblad van het Noorden.

Burgemeester Thijsen van Tynaarlo zegt dat het boeren niet wordt toegestaan de start- en landingsbaan op te gaan. Ook hebben de actievoerders volgens hem laten weten dat de actie "ordentelijk zal verlopen". Thijsen is van plan om zelf ook bij het protest aanwezig te zijn.

Gerichte schoten

Bij een boerenprotest in Heerenveen heeft de politie gisteravond gericht geschoten en waarschuwingsschoten gelost. De politie zegt dat sprake was van een dreigende situatie. Niemand raakte gewond, drie mensen zijn aangehouden.

In deze montage zie je hoe een agent zijn wapen richt op de bestuurder van een trekker: