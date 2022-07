Boerenactie bij vliegveld Eelde, distributiecentrum in Drachten geblokkeerd

Op een klein aantal plekken wordt vanochtend actiegevoerd door boeren. In Drachten wordt een distributiecentrum van Aldi geblokkeerd en ook bij Groningen Airport Eelde is een actie bezig. De protesten zijn daarmee aanzienlijk minder groot dan de afgelopen dagen.

Bij het vliegveld in Drenthe staan zo'n vijftien trekkers en wat andere voertuigen, zegt directeur Meiltje de Groot. Ze hebben de hoofdingang geblokkeerd, maar van overlast is nauwelijks sprake omdat er vandaag geen passagiersvluchten zijn. De sfeer is volgens haar gemoedelijk. "Ik heb net een bakje koffie van ze gekregen."

Met de demonstranten is afgesproken dat de traumahelikopter moet kunnen landen en dat vluchten met donororganen voor het UMCG moeten kunnen doorgaan. "Daarvan staat er vanmiddag een gepland, maar er kunnen er altijd bij komen", zegt De Groot.

De boeren kwamen vanochtend aan bij het vliegveld: