Van Yilmaz tot Luuk de Jong; de Nederlandse clubs razen over de transfermarkt

Vaak werden er op de laatste dag van de transferperiode nog flink wat spelers gekocht of verkocht. Maar dit jaar lijkt alles anders in de eredivisie. Er zijn nog acht weken om de selecties op orde te krijgen, maar de Nederlandse clubs lijken last van haast te hebben. PSV raast onder leiding van het duo Marcel Brands/John de Jong door de transfermarkt en verbaasde met de komst van Xavi Simons en Guus Til. Ajax incasseerde al ruim 30 miljoen euro met de transfer van Sébastien Haller naar Dortmund. En wie had gedacht dat de Turkse vedette Burak Yilmaz ooit het shirt van Fortuna Sittard zou dragen? Een overzicht van de roerige Nederlandse transferperiode tot nu toe.

Landskampioen Ajax zag enkele bepalende spelers vertrekken. Zo gingen Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui naar Bayern München en was het al maanden bekend dat André Onana zijn aflopende contract niet zou verlengen en naar Inter zou verkassen. Ook Haller gaat de club verlaten. De Fransman, afgelopen seizoen goed voor elf doelpunten in de Champions league en met 21 goals topscorer van de eredivisie, vertrekt voor 31 miljoen euro naar Borussia Dortmund, waar hij voor vier seizoenen gaat tekenen.

Noussair Mazraoui als speler van Bayern München - Getty Images

Omdat zijn huurperiode erop zat, vertrok Brian Brobbey ook. Toch is de kans groot dat hij terugkeert, want de Amsterdammers willen de spits, die bij Ajax zijn opleiding genoot, graag definitief overnemen van RB Leipzig. Brobbey is persoonlijk al akkoord over een terugkeer naar de club, die hij vorig jaar verliet. Volgens De Telegraaf is een akkoord nog ver weg door een gat tussen het bod (15 miljoen euro) en de vraagprijs (25 miljoen). Naast Brobbey lijkt Owen Wijndal een andere aanwinst te gaan worden voor Ajax. Voor de 22-jarige linksback van AZ ligt een contract voor vijf seizoenen klaar. Maar het meest zal er in Amsterdam worden uitgekeken naar de komst van Steven Bergwijn. De Oranje-international, ook een aanvaller uit de Ajax-opleiding, moet nog wel worden losgeweekt bij Tottenham Hotspur. De Londenaren verlangen 30 miljoen euro voor de oud-speler van PSV, die zelf wel oren heeft naar een terugkeer naar Nederland.

Van de traditionele topdrie heeft PSV zich tot nu toe het meest geroerd. Ritsu Doan, Mario Götze en Eran Zahavi waren de grootste namen die vertrokken, maar daar kwamen enkele andere grote namen voor terug. Met gearriveerde namen als Luuk de Jong en Guus Til en toptalenten Xavi Simons en Ki-Jana Hoever willen de Eindhovenaren de jacht openen op de eerste landstitel sinds 2018. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de keepersperikelen bij PSV, waar Joël Drommel nog altijd niet de onbetwiste nummer een is onder de lat. Er wordt veel verwacht van de Argentijnse goalie Walter Benítez, die onlangs voor drie seizoenen tekende. Ook werd oudgediende Boy Waterman (38) aangetrokken.

From 🇦🇷 via 🇫🇷 to 🇳🇱

Meet our new 1.91 monster in goal 🔥#TheWalterWay — PSV (@PSV) June 21, 2022

Na het transfergeweld van de afgelopen tijd lijkt het voorlopig even stil in Eindhoven, maar de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij hoopt zijn elftal nog op een paar plekken te kunnen versterken. Veel zal afhangen of Cody Gakpo bij de club blijft. Het Engelse Leeds United zou belangstelling hebben, maar de Premier league-club heeft ook verregaande interesse in Feyenoorder Luis Sinisterra.

In Rotterdam is er na jaren van krapte in de clubkas eindelijk wat te besteden. Feyenoord haalde flink wat miljoenen binnen door het bereiken van de Conference League-finale. Het halen van de eindstrijd heeft de selectiewaarde van Feyenoord goed gedaan, resulterend in de transfer van Tyrell Malacia naar Manchester United. De 15 miljoen die Feyenoord daarvoor ontvangt, zal wellicht worden aangevuld door de miljoenen die uit een eventuele transfer van Sinisterra vrij gaan komen. Leeds zou bereid zijn minstens 25 miljoen euro neer te tellen voor de Colombiaan. Drie nieuwelingen Tot nu toe haalde Feyenoord drie spelers binnen die op het eerste gezicht een aanvulling lijken op de breedte van de selectie. Maar Mats Wieffer, Danilo en Mohamed Taabouni kunnen dankzij de extra miljoenen zomaar binnenkort nieuwe medereizigers verwelkomen voor de jaarlijkse helikoptervlucht richting De Kuip.

Danilo is een van de versterkingen van Feyenoord - ANP

Na de met 7-0 verloren oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen liet trainer Arne Slot nog weten minstens zes à zeven nieuwe spelers te willen verwelkomen. Een van die nieuwe gezichten zou de Italiaanse international Wilfried Gnonto moeten zijn. De 18-jarige spits staat nog onder contract bij FC Zürich, waar de voorzitter onlangs liet weten een bedrag van minstens 10 miljoen te verwachten. De komst van Gnonto zou zeer prettig zijn voor de Rotterdammers, aangezien ze met het al eerdere vertrek van Cyriel Dessers, Bryan Linssen en wellicht dus ook Sinisterra, flink wat doelpunten in zullen leveren.

Rest eredivisie zit ook niet stil... Naast de traditionele topdrie waren er nog enkele clubs die voor geruchtmakende transfers zorgden. Zo sloeg FC Utrecht toe met het aantrekken van Nick Viergever en Bas Dost. Dost stond ook in de belangstelling van Feyenoord, maar hij koos uiteindelijk voor een jaar spelen in de Domstad. Ook Nick Viergever liet zich verleiden tot een overgang naar Utrecht. Viergever, oud-speler van AZ, Ajax en PSV, kwam over van het Duitse Greuther Fürth en heeft voor twee seizoenen getekend.