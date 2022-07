Etappe 5: Kasseien in de Tour 'leuk, maar vooral voor de televisiekijker...'

De renners hoeven niet door het Bos van Wallers of over Mons-en-Pévèle of Carrefour de l'Arbre, de zwaarste stroken van de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Maar toch, met bijna twintig kilometer aan kasseien is het een etappe waar de renners uitgesproken vrees voor hebben of zin in hebben.

Pogacar maakte in april niet voor niets zijn opwachting in de Ronde van Vlaanderen. En hoe, hij deed tot de laatste honderden meters mee om de winst. En Primoz Roglic liet zich een paar weken eerder zien in de Franse kasseienwedstrijd Grand Prix de Denain.

Kasseien zijn, nog meer dan bij (mogelijke) waaiervorming, een garantie op spektakel. Rijden over de steentjes is een kunst op zich, behendigheid en geluk vechten om voorrang, want materiaalpech ligt continu op de loer.

Daarom is de wielerwereld ook niet onverdeeld enthousiast over kasseienetappes in grote rondes, want een lekke band of kapotte fiets op het verkeerde moment kan ook bij een renner in topvorm tot minuten tijdverlies lijden.

Degenkolb en Boom triomferen op kasseien

Vier jaar geleden ging het Tourpeloton voor het laatst over kasseien. In een etappe met finish naast de wielerbaan van Roubaix zegevierde John Degenkolb, vier jaar nadat Boom een kasseienrit naar Arenberg had gewonnen.

De toenmalige renner van Belkin, de voorloper van Jumbo-Visma, had zijn zinnen vooraf al gezet op die rit in het noorden van Frankrijk. "Als klassiekerrenner had ik mijzelf voorgenomen die dag voor mijzelf te rijden. Dus ik stond met ambitie aan de start."