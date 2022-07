Overleden man gevonden in Hengelo, politie vermoedt misdrijf

In Hengelo in Overijssel is een man onder verdachte omstandigheden overleden. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeval, maar stelt op Twitter dat er "vermoedelijk sprake is van een misdrijf".

Volgens Tubantia is te zien dat een auto tegen een lantaarnpaal staat en dat het slachtoffer in de auto is gevonden. Ook zou er veel bloed te zien zijn in de auto.

De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. Volgens Tubantia is de identiteit van de man nog niet bekend en doet de politie daar ook onderzoek naar.