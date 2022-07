Overleden man gevonden in Hengelo, 'politie gaat uit van schietpartij'

In Hengelo in Overijssel is een man dood aangetroffen in een auto.. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeval, maar stelt op Twitter dat er "vermoedelijk sprake is van een misdrijf". Volgens Tubantia gaat de politie uit van een schietpartij.

Het zou niet zeker zijn dat er geschoten is bij de plek waar de auto staat. Verschillende plekken in Hengelo zijn afgezet voor onderzoek.

De politie gaat er volgens Tubantia van uit dat het onderzoek de hele dag gaat duren. Over de identiteit van de man wil de politie niets zeggen. "We willen bijvoorbeeld weten of diegene die is gevonden in de auto ook de eigenaar is van het voertuig. En of er familieleden zijn die we moeten inlichten", zegt de woordvoerder.

Ongeluk Almelo

Tubantia meldt verder dat het incident in Hengelo ook nog tot een ongeluk in Almelo heeft geleid. Een brandweerofficier die was opgeroepen om naar Hengelo te komen, botste onderweg tegen een personenauto.

Hierbij raakte de passagier in de personenauto gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet ook hier onderzoek naar.