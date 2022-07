Dertig asielzoekers sliepen vannacht buiten in Ter Apel

Dit was de situatie vannacht:

Zo'n dertig asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt RTV Noord . Opvangorganisatie COA zegt tegen de regionale omroep dat er bussen klaarstonden om hen naar een opvang elders in het land te brengen, maar dat de asielzoekers die om verschillende redenen hebben geweigerd.

Asielzoekers slapen voor het hek in Ter Apel: 'Alles is hier slecht' - NOS

Anderen zeggen al langere tijd in de crisisopvang te hebben gezeten en nu verder te willen met hun asielprocedure. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt al maanden met capaciteitsproblemen. Er is een structureel tekort aan opvangplekken.

In onderstaande video legt NOS op 3 uit hoe de tekorten in Ter Apel zijn ontstaan: