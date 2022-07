Politie schiet gericht bij boerenprotest op A32, drie aanhoudingen

De politie heeft gisteravond gericht geschoten en waarschuwingsschoten gelost bij boerenprotesten op de oprit van de A32 bij Heerenveen. Volgens de politie was er sprake van een dreigende situatie. Een trekker is geraakt, niemand raakte gewond.

De politie meldt op Twitter dat de bestuurders van de trekkers probeerden in te rijden op agenten en dienstvoertuigen. Een trekker die wegreed van het incident is door de politie aangehouden. Ook werden drie verdachten aangehouden.

Op beelden van het protest bij de A32 is te zien hoe een trekker wegrijdt over een vluchtheuvel. Twee agenten lopen ernaartoe en kort erna klinken twee schoten. Ook zit er een gat in een trekker.

In deze montage zie je hoe een agent zijn wapen richt op de bestuurder van een trekker: