Politie schiet bij boerenprotest op A32, kleine blokkades distributiecentra voorbij

De politie heeft gericht geschoten en waarschuwingsschoten gelost bij boerenprotesten op de oprit van de A32 bij Heerenveen. Volgens de politie was er sprake van een dreigende situatie. Een trekker is geraakt, niemand raakte gewond.

De politie meldt op Twitter dat de bestuurders van de trekkers probeerden in te rijden op agenten en dienstvoertuigen. Een trekker die wegreed van het incident is door de politie aangehouden. Ook werden drie verdachten aangehouden.

Omdat er is geschoten zal de Rijksrecherche een onafhankelijk onderzoek instellen.

Verschillende blokkades

Eerder op de avond protesteerden boeren op kleine schaal bij verschillende distributiecentra door het land. Zo stonden zeker zeven trekkers enkele uren voor een distributiecentrum van de Albert Heijn in Geldermalsen. Het was de derde keer in een week tijd dat het distributiecentrum werd geblokkeerd. Na een gesprek met de burgemeester vertrokken de boeren. Ook een distributiecentrum van de Spar in Heerenveen werd kort geblokkeerd.

Verder blokkeerden boeren kort de A37 tussen Emmen en Hoogeveen, waar ze met hun trekkers op de weg stonden. Op de A50 werden hooibalen in brand gestoken. Die werden door Rijkswaterstaat met een kraan van de snelweg gehaald en op een andere plek verder afgeblust zodat de weg zo snel mogelijk weer open kon.