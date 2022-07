Evacuaties vanwege reeks bosbranden in Griekenland

Griekse brandweerlieden zijn druk met een reeks bosbranden verspreid over het land. Op meerdere plekken zijn uit voorzorg mensen uit huizen geëvacueerd. De afgelopen week zijn er volgens de brandweer zo'n 300 bosbranden uitgebroken, waarvan 65 in de afgelopen 24 uur.

De grootste brandhaard bevindt zich op zo'n 40 kilometer ten westen van Athene. Het vuur ontstond dinsdagmiddag in de omgeving van kustplaats Porto Germeno. Ruim 130 brandweermannen en tien blusvliegtuigen en -helikopters bestrijden sindsdien de grote bosbrand.

De harde, vaak van richting wisselende wind bemoeilijkt de operatie volgens de lokale autoriteiten. Wel lijkt het vuur zich in de loop van de avond steeds langzamer te verspreiden. Een dorp in de omgeving van de bosbrand is ontruimd. Een onbewoond huis is uitgebrand, meldt publieke omroep ERT.

Bekijk hier beelden van de verschillende bosbranden in Griekenland: