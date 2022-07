Nieuwe klap voetbalvrouwen Spanje: sterspeler Putellas scheurt kruisband en mist EK

Het uitvallen van Putellas, onlangs uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld, is een nieuwe klap voor de Spaanse EK-selectie. De ploeg mist niet alleen hun recordinternational, ook hun topscorer is vlak voor de start van het EK uitgevallen. Vorige week verliet Jennifer Hermoso met een knieblessure de voorbereiding en werd bekend dat ze niet inzetbaar is tijdens het EK.

Na de training werd er nog gesproken over een verrekking en was er nog een klein beetje hoop. Toen een paar uur later te zien was hoe Putellas op krukken het trainingscomplex verliet, was zelfs dat kleine sprankje hoop vervlogen.

Spanje begint vrijdag aan het EK. In groep B neemt de selectie van bondscoach Jorge Vilda het op tegen Finland. Een dag later trapt Nederland om 21.00 uur af tegen Zweden.

