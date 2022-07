Energietoeslag voor minima mogelijk nog dit jaar van 800 naar 1300 euro

Het kabinet gaat op korte termijn met de gemeenten in gesprek om nog dit jaar iets extra's te doen voor de koopkracht van mensen met een laag inkomen. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat ze boven op de 800 euro die ze al kunnen krijgen vanwege de hoge energiekosten, er nog eens eenmalig 500 euro bij kunnen krijgen.

De VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, liet vandaag weten mogelijkheden te zien om nog dit jaar meer koopkrachtsteun uit te betalen. Ze zijn al belast met het uitbetalen van de 800 euro. Als het kabinet geld beschikbaar stelt, denken de gemeenten dat zij ook die extra 500 euro dit jaar nog uit kunnen keren aan dezelfde groep.

Het kabinet wilde eigenlijk pas in augustus bekijken wat er mogelijk is, maar zal nu haast maken met de gesprekken met de VNG.

Het gaat om een beperkte groep van ongeveer 1 miljoen mensen die de 500 euro extra zouden kunnen krijgen. Ze hebben een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum.

Niet uitvoerbaar

De Tweede Kamer wilde voor meer mensen koopkrachtsteun, bijvoorbeeld voor iedereen die ook zorgtoeslag krijgt. Dat zijn zo'n 4,5 miljoen mensen. Maar volgens het kabinet is dat niet uitvoerbaar. "We vragen daarmee onverantwoord veel van onze publieke dienstverleners", zei Rutte in het debat.

Uitvoeringsinstanties als de Belastingdienst en de gemeenten kunnen allerlei nieuwe regelingen dit jaar niet meer aan, betoogde Rutte. Voor 2023 is er meer mogelijk, daar wil het kabinet met Prinsjesdag op terugkomen.

'Dikke middelvinger'

Volgens PVV-leider Geert Wilders steekt het kabinet daarmee "een dikke middelvinger" op naar de mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Volgens Jesse Klaver van GroenLinks verschuilt Rutte zich achter de uitvoeringsproblemen en is er een gebrek aan politieke wil om iets te doen.

SP-leider Lilian Marijnissen wees erop dat er wel snel van alles geregeld werd toen grote bedrijven gered moesten worden. "En nu kan er niets." De oppositiepartijen blijven erbij dat het kabinet te weinig doet om de inflatie te compenseren.

Iets is beter dan niets

De coalitiepartijen zijn een stuk enthousiaster. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg noemde het aanbod van de VNG "niet ideaal, maar wel een stap". "Iets is beter dan niets", vond ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers.

Premier Rutte waarschuwde nog wel dat het misschien niet lukt om iedereen uit de doelgroep voor 31 december de gift van 500 euro uit te betalen.