Verdachte aanslag Chicago kocht vuurwapen legaal en droeg vrouwenkleding

Het motief van de gearresteerde verdachte is nog altijd onduidelijk. Wel stelt de politie dat de 21-jarige Robert E. Crimo III de aanslag wekenlang heeft voorbereid. Hij zou vanaf een dak willekeurig het vuur hebben geopend op een Onafhankelijkheidsdagparade in voorstad Highland Park.

De man die wordt verdacht van de aanslag gisteren in een voorstad van Chicago heeft volgens de politie zijn vuurwapen op legale wijze gekocht. Ook zou hij vrouwenkleding hebben gedragen zodat hij na de schietpartij minder opviel tussen vluchtende omstanders.

Na de aanslag werd het vuurwapen achtergelaten op het dak; de schutter was ervandoor gegaan. De autoriteiten stellen dat verdachte Crimo zich op de vlucht voordeed als een omstander van het bloedbad. Mede doordat hij vrouwenkleding aanhad, is hij volgens de politie door agenten niet herkend als mogelijke schutter.

Naar het huis van zijn moeder

The Chicago Tribune schrijft dat de verdachte vervolgens naar het huis van zijn moeder is gegaan. Crimo zou haar auto hebben geleend. Hij werd na een urenlange klopjacht door agenten aangehouden. In het voertuig werd nog een geweer gevonden. Ook dit vuurwapen bleek legaal te zijn aangeschaft.

Op sociale media zou Crimo diverse gewelddadige video's hebben geplaatst. Hij was daar actief onder de alias Awake The Rapper. In de filmpjes zijn onder meer tekeningen van schietpartijen te zien.

Wapenwet aangescherpt na bloedbad Uvalde

De Verenigde Staten worden regelmatig getroffen door aanslagen als die in Highland Park. Vorig jaar waren er volgens de FBI 61 schietpartijen waarbij een persoon op een openbare plek zo veel mogelijk mensen probeerde dood te schieten. Dit was het hoogste aantal in twintig jaar.

Een recent voorbeeld is het bloedbad op een basisschool in Texas. Eind mei schoot een man in het stadje Uvalde 19 leerlingen en twee leraren dood. In de nasleep van deze aanslag werd de wapenwet iets aangescherpt.