Mercedes-teambaas Wolff: 'Formule 1 had deze knotsgekke race nodig'

Toto Wolff - Reuters

Het was een bijzonder en niet alledaags gezicht zondagmiddag. Geen podium met Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen, maar Pierre Gasly, Carlos Sainz en Lance Stroll stonden op de plekken één, twee en drie. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije in 2012 stond er geen enkele coureur van Mercedes, Ferrari of Red Bull Racing op het podium na een race. 'F1 heeft opschudding nodig' Vooral de afwezigheid van de Mercedes-coureurs was opvallend. Al kan Toto Wolff, de teambaas van de Duitse renstal, goed relativeren. "Het is een verlies voor Mercedes en andere grote teams zoals Red Bull Racing. Wij hebben de race verloren, maar dit is een overwinning voor de sport." "Natuurlijk had ik dit jaar graag alle races willen winnen, maar de Formule 1 heeft opschudden van de pikorde nodig", aldus de teambaas van Hamilton en Bottas. "Ik haat verliezen, maar ik besef heel goed dat de Formule 1 een knotsgekke race als deze nodig had."

Pierre Gasly kan het niet geloven, maar hij heeft toch echt de GP van Italië gewonnen - AFP

Hamilton is blij voor Gasly, die na een moeilijk jaar stunt met zijn eerste zege in de Formule 1. "Gasly is een hele fijne jongen. Ik vond ook dat Red Bull hem niet erg netjes heeft behandeld in het jaar dat hij teamgenoot van Verstappen was, dus hij heeft mijn sympathie. Een prachtige overwinning, goed voor de sport." Gasly begon in 2019 als teamgenoot van Max Verstappen. Zijn promotie kwam sneller dan verwacht, maar Red Bull had een stoeltje te vullen na het verrassende vertrek van Daniel Ricciardo naar Renault.

Quote Red Bull zal zich achter de oren krabben dat ze hem vorig jaar hebben gedegradeerd. Lewis Hamilton

De Fransman viel echter tegen en ondanks bemoedigende woorden van teambaas Christian Horner werd Gasly in de zomerstop gedegradeerd naar Toro Rosso, ten faveure van Verstappens huidige teamgenoot Alex Albon. "Gasly doet het dit jaar heel goed met een auto die normaal gesproken niet goed genoeg is voor deze resultaten", vervolgde Hamilton. "Red Bull zal zich achter de oren krabben dat ze hem vorig jaar hebben gedegradeerd." Hamilton en de safetycar Hamilton, winnaar van vijf van de eerste zeven grand prix van het jaar, verloor de race vooral door een opvallend moment halverwege de race. Kevin Magnussen moest noodgedwongen naar de kant en parkeerde zijn auto vlak voor de ingang van de pitsstraat. De safetycar kwam op de baan, meestal een moment voor coureurs om snel een pitsstop te maken. Hamilton wilde dat als leider van de wedstrijd als eerste doen, maar vlak voordat hij naar binnen ging werd de pitsstraat gesloten. Hij ging toch naar binnen en kreeg later een straf waardoor hij achteraan het veld belandde.

Lewis Hamilton moet verplicht tien seconden in de pitsstraat doorbrengen - Getty Images

"De pitsstraat ging kennelijk dicht, maar wij konden dat vanaf de pitmuur niet goed zien", erkende Wolff. Het verknalde uiteindelijk Hamiltons race. "Hamilton heeft ook niet gezien dat hij niet naar binnen mocht. Hij was ook geïrriteerd. Op ons hoofdkwartier had iemand het gezien, maar toen was het al te laat." Hamilton was niet te spreken over de straf en begreep er achteraf weinig van. "Ik vind de straf erg streng. Ik heb niet opzettelijk iets fout gedaan. Dit kostte me dertig seconden en de race, maar ik heb het te accepteren." Sterke comeback Nadat de safetycar op de baan was gekomen werd de wedstrijd even stilgelegd om de auto van Leclerc veilig te verwijderen. Daarna werd de wedstrijd herstart en nam Hamilton zijn straf. Vanaf de laatste plek vocht hij zich uiteindelijk naar een zevende plaats en zes WK-punten. Omdat hij ook de snelste tijd had neergezet mocht hij daar ook een extra WK-punt voor bijschrijven.

Verstappen weer derde Max Verstappen stond na zijn verrassende overwinning op Silverstone, begin augustus, voor het eerst in zijn carrière op de tweede plaats in de WK-stand. Na het uitvallen in Monza waar Bottas vijfde wordt, is hij zijn tweede plaats weer kwijt aan de Fin. Hamilton leidt de strijd om het wereldkampioenschap met 164 punten, Bottas heeft er 117 en Verstappen 110. Lance Stroll en Lando Norris hebben beiden 57 punten.