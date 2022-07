Britse ministers stappen op: crisis regering Johnson lijkt compleet

"Ik ben trouw geweest. In situaties waarin ik het niet met jou eens was op persoonlijk gebied, steunde ik jou bij het publiek", schrijft Sunak in zijn ontslagbrief aan Johnson. In de voorbereiding op een gezamenlijke toespraak over de economie kwam Sunak erachter dat de ideeën van hem en Johnson "fundamenteel anders" zijn. "We kunnen zo niet verdergaan."

Daarmee lijkt de crisis in de regering van Johnson compleet, alhoewel er vrijwel direct nieuwe ministers zijn benoemd. Stafchef Steve Barclay neemt het stokje over van Javid en onderwijsminister Nadhim Zahawi wordt de nieuwe minister van Financiën.

Dat twee leden van de regering nu opstappen kan het begin van het einde zijn. Tot nu toe bleef Johnson overeind omdat zijn kabinet hem steunde, maar daar lijkt verandering in te komen met het aftreden van Sajid Javid en Rishi Sunak. In het verleden vielen er al andere premiers toen meerdere ministers opstapten. Het is nu de grote vraag wat de rest van het kabinet gaat doen. Een ding is duidelijk: het wordt steeds moeilijker voor Johnson om dit vol te houden."

"Johnson ligt al een tijdje onder vuur. Het begon met het partygateschandaal waarbij er feestjes werden gevierd in de ambtswoning tijdens de coronalockdown, en meer schandalen volgden. Ook verloor hij de tussentijdse verkiezingen, waardoor zijn gezag steeds minder werd. Een interne vertrouwensstemming binnen zijn partij naar aanleiding van het partygateschandaal overleefde hij, maar 41 procent van zijn partij zag hem liever vertrekken. Dat is geen meerderheid, maar wel een hoog percentage.

Javid zegt dat hij er niet meer op vertrouwt dat Johnson het land kan leiden na alles wat er is gebeurd. Hij doelt daarmee vooral op het meest recente misbruikschandaal waarbij de premier betrokken is geraakt.

Voormalig 'deputy chief whip' Chris Pincher, die in het Britse parlement ervoor moest zorgen dat zijn partijleden op het juiste voorstel stemden, is beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij zou in het verleden twee mannen hebben betast in een privéclub. In februari werd hij door Johnson benoemd in de regering. Afgelopen donderdag stapte hij op.

Johnson is gevraagd of hij van het wangedrag wist toen hij Pincher aanstelde. De uitleg van de regering veranderde meerdere keren, maar gisteren kwam naar buiten dat Johnson van het wangedrag op de hoogte was. Een woordvoerder voegde eraan toe dat de beschuldigingen niet tot een formele klacht hebben geleid.

Vandaag bood Johnson zijn excuses aan vanwege de benoeming van Pincher. "Achteraf gezien was het verkeerd", zei hij in een verklaring.

Aftredend minister Javid zegt dat veel beleidsbepalers en ook de inwoners hun vertrouwen in de premier hebben verloren door alles wat er gebeurd is. "Het spijt me te moeten zeggen dat het voor mij duidelijk is dat deze situatie niet zal veranderen onder jouw leiding - en daarom heb je ook mijn vertrouwen verloren", schrijft hij in een brief aan Johnson.

'Jammer dat ministers opstappen'

Johnson vind het jammer dat Javid en Sunak opstappen, schrijft hij in een brief aan de twee afgetreden ministers. Het werken met Sunak gaat hij missen. Volgens Johnson heeft hij "uitstekende diensten verleend tijdens de meest uitdagende periode voor onze economie in de geschiedenis van de vredestijd", schrijft de BBC, die de brief heeft ingezien.

In de brief aan Javid prijst de premier het werk van de minister. "Je zult enorm gemist worden en ik kijk uit naar je bijdrage vanaf de achterbank."

Ook anderen stappen op

Twee beleidsmakers van de Britse Conservatieve Partij zijn ook gestopt uit protest tegen het leiderschap van Johnson. Ze plaatsten hun ontslagbrieven op sociale media.

De leider van de oppositiepartij Labour vindt dat het tijd is voor een nieuwe regering. Keir Starmer zei dat hij een nationale verkiezing zou steunen. "Deze regering is aan het instorten."