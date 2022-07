Van Aert schittert in Tour dankzij ploeggenoten: 'Fenomenaal, de schade was enorm'

Samenvatting etappe 4: Fenomenale Van Aert wint nu wél, en nog solo ook - NOS

Van Aert won de laatste twee etappes van de Tour van 2021 en werd de afgelopen dagen in de eerste drie ritten telkens tweede. "Dat is zeker geen lijstje dat ik zal kunnen volhouden, maar zolang het duurt, geniet ik ervan." Opnieuw toonde Van Aert aan in topvorm te zijn. "Ik denk niet dat het me al vaak gelukt is om een peloton alleen voor te blijven in zo'n etappe. En zeker niet op het hoogste niveau in de Tour." "We hadden gehoopt op iets meer wind om meer schade aan te richten, maar de dat bleef uit. Desondanks hebben we door het voorbereidende werk van Nathan (Van Hooydonck, red.) en Tiesj op de klim scheuren kunnen doen ontstaan."

Ploegleider Frans Maassen omschrijft het optreden van zijn ploeg als "fenomenaal". "We hadden het plan de laatste klim met zo veel mogelijk mannen van voren op te rijden en dan kijken wat de schade zou zijn. Die was enorm, dat was een goed teken." Benoot: "Met Van Hooydonck hebben we de beste renner van de wereld om ons af te zetten aan zo'n helling. Dat heeft hij bewezen in het voorjaar en nu doet hij het opnieuw." "Ik zat in derde positie en zag dat Dylan van Baarle het al lastig had, dan weet je dat het erin zit. Maar ik was zeer verrast dat er nog maar drie renners in het wiel zaten toen ik van kop ging." Bekijk hieronder de reacties van Benoot, Kruijswijk en Maassen:

Was er dan niets te wensen over? "Het is spijtig dat Jonas (Vingegaard, red.) niet bij Wout kon blijven, dan was het een perfecte dag geweest...", zei Benoot. Vingegaard geeft in het klassement acht seconden toe op Tadej Pogacar, maar heeft wel één seconde voorsprong op Primoz Roglic. Dat alles op een dikke halve minuut van geletruidrager Van Aert. Met andere woorden: Jumbo-Visma staat er na vier etappes uitstekend voor. "We moeten veel werk verzetten met Wout, Jonas en Primoz in de ploeg, maar worden er ook voor beloond", zegt Kruijswijk. "Ik ken niemand die zo'n talent is in alles als Wout. Hij gaat er echt vol voor en maakt het ook waar." Achter Van Aert won Jasper Philipsen de sprint voor de tweede plek, maar de Belg dacht dat hij zelf won: