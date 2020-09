Honderden Rohingya aangekomen op Indonesisch strand

Junaidi Yahya, hoofd van het lokale Rode Kruis in Atjeh, hoopt de groep zo spoedig mogelijk onder te brengen in een evacuatiecentrum. "Op dit moment is onze grootste zorg de gezondheid van deze mensen, vooral vanwege het coronavirus", aldus Yahya tegenover persbureau Reuters.

Het is niet de eerste keer dat een grote groep Rohingya de gevaarlijke overtocht naar Indonesië waagt. In juni redden vissers uit Atjeh bijna honderd vluchtelingen van een gammele boot voor de kust, nadat de Indonesische autoriteiten eerst hadden gedreigd ze terug te sturen.

Volgens Chris Lewa, die namens mensenrechtenorganisatie The Arakan Project de situatie van de Rohingya in de gaten houdt, is de groep mogelijk eind maart of begin april vertrokken vanuit een vluchtelingenkamp in Bangladesh als onderdeel van een grotere groep met als bestemming Maleisië.

Waarschijnlijk zijn ze in de maanden daarna voor de kust van dat land en later ook bij Thailand weggestuurd door de autoriteiten.

Daarna is de groep door mensensmokkelaars waarschijnlijk verdeeld over kleinere boten. Sommigen lukte het zo alsnog om aan land in te komen Maleisië. Anderen werden door de smokkelaars vastgehouden op boten, omdat ze te weinig betaald zouden hebben.

Overvolle vluchtelingenkampen

De Rohingya vormen een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar, waar ze door veel Myanmarezen niet worden gezien als volwaardige medeburgers maar als illegale migranten uit Bangladesh. Bij het Internationaal Gerechtshof loopt sinds eind vorig jaar een rechtszaak tegen Myanmar, waarin het land wordt beschuldigd van het plegen van genocide op Rohingya.

Bijna een miljoen Rohingya zijn inmiddels weggevlucht uit Myanmar. Velen trokken naar overvolle vluchtelingenkampen in Bangladesh, waar ze een gemakkelijke prooi zijn voor mensensmokkelaars.