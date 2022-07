Djokovic moet diep gaan tegen Italiaan Sinner, Norrie volgende tegenstander

De Italiaan hield dat niveau vast in de tweede set en Djokovic slaagde er maar niet in een oplossing te vinden. Opnieuw werd de Serviër tweemaal gebroken. Maar Djokovic raakte niet in paniek, ging beter serveren en stelde snel orde op zaken, hij won vervolgens drie sets op rij: 6-3, 6-2 en 6-2.

De als eerste geplaatste Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. Hij rekende in vijf sets af met de twintigjarige Italiaan Jannik Sinner. In de halve finales speelt Djokovic tegen de Brit Cameron Norrie.

Bij 5-2 in de vierde set ging Sinner tegen het gras met een ogenschijnlijk zware blessure. De Italiaan gleed uit toen hij probeerde een dropshot te halen. Vrij snel krabbelde hij op, Sinner kon de wedstrijd vervolgen. Na de vierde set zocht hij wel even kort de kleedkamer op, maar Sinner leek weinig last te hebben van zijn enkel.

De korte onderbreking haalde Djokovic niet uit zijn ritme en met bij vlagen schitterend tennis rekende hij vervolgens vlot af met de jonge Italiaan.

"We hebben vandaag twee verschillende wedstrijden gespeeld", zei Djokovic. "In de eerste liep het voor mij niet en was Jannik de dominante speler. Na twee verloren sets heb ik mezelf opgepept. Soms helpt dat. Ik had het geluk dat ik goed begon aan de derde set, dat was de ommekeer. Het gaf mij vertrouwen en bij hem bespeurde ik enige twijfel."