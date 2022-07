RIVM: piek van zomergolf aan coronabesmettingen lijkt in zicht

Ook op de zogenoemde infectieradar van het instituut stabiliseert het aantal meldingen. Op deze site kunnen mensen doorgeven of ze coronaklachten hebben. "Het aandeel deelnemers met een positieve (zelf)testuitslag daalde zelfs licht", schrijft het RIVM over de gegevens van afgelopen week.

Het aantal vastgestelde infecties stijgt nog steeds in alle leeftijdsgroepen, maar vlakt in de meeste leeftijdsgroepen duidelijk af.

Afgelopen week zijn er bij de GGD 39.283 positieve tests gemeld. Dat is 15 procent meer dan vorige week. Een week geleden was de toename 29 procent en de keer daarvoor 70 procent.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt nog steeds, maar het tempo is opnieuw gedaald. Het RIVM stelt op basis van de weekcijfers dat de piek van de zomergolf in zicht lijkt.

In het rioolwater werden meer virusdeeltjes vastgesteld. Dat kan volgens het RIVM komen doordat mensen die besmet zijn geweest nog lange tijd virusdeeltjes uitscheiden. In stedelijke regio's die qua besmettingen voorliepen op de rest van het land, zoals Amsterdam en Rotterdam, werd een voorzichtige stabilisatie waargenomen van de viruswaarden in het rioolwater.

Onverminderde druk op ziekenhuizen

Waar de verschillende meetinstrumenten erop wijzen dat het aantal besmettingen minder snel toeneemt, blijft de druk op de ziekenhuizen nagenoeg in hetzelfde tempo oplopen. Dat ligt ook de voor de hand, omdat de opnamecijfers van coronapatiënten zo'n twee weken achterlopen op de infectiestatistieken.

Momenteel liggen er 867 mensen met covid-19 in het ziekenhuis. Dat is zo'n 19 procent meer dan vorige week, toen het er 727 waren. De toename van het aantal opgenomen coronapatiënten was de week ervoor nagenoeg hetzelfde met 20 procent. Op de intensive care worden momenteel 45 coronapatiënten behandeld.

Het RIVM kreeg afgelopen week dertig meldingen van sterfgevallen door corona, twee keer zo veel als vorige week.

Enorme verschillen met begin zomer 2021

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar ligt het aantal vastgestelde besmettingen nu fors hoger. Zo werden op 22 juni 2021 als weekcijfer 5800 besmettingen gemeld. Toen was er bovendien een scherp dalende trend.

Hoewel het aantal geregistreerde positieve tests vorig jaar dus veel lager was, was de druk op de ziekenhuizen juist vele malen hoger. Zo lagen er bijvoorbeeld 185 mensen op de IC. Dat komt doordat toen nog niet een derde van de bevolking volledig was gevaccineerd.