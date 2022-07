Na drie tweede plaatsen heeft Van Aert zijn ritzege te pakken na fraaie solo

Wout van Aert heeft op de vierde dag van de Tour de France een einde gemaakt aan zijn serie tweede plaatsen. Na drie keer net naast de winst te hebben gegrepen - in de tijdrit en twee keer in de sprint - won Van Aert in de gele trui de etappe naar Calais na een indrukwekkende solo. Op het laatste klimmetje van de dag, op ruim tien kilometer, zette Jumbo-Visma de matte etappe op z'n kop. In een poging de overige sprinters te lossen versnelde een groot deel van de Nederlandse formatie. Niemand kan Van Aert volgen Eerst was het Nathan van Hooydonck, vervolgens trok Tiesj Benoot het peloton uit elkaar. Alleen Van Aert, Jonas Vingegaard en Ineos-renner Adam Yates konden volgen, maar lang bleven de drie niet samen. Van Aert was ontketend en reed binnen luttele kilometers een voorsprong van meer dan twintig seconden bij elkaar. Met de frustratie ongetwijfeld in zijn lijf denderde de klassementsleider door om voor de zevende keer in zijn loopbaan een Touretappe te winnen.

Wout van Aert - Reuters

"Ik wilde geen risico meer nemen", grapte Van Aert, refererend aan zijn twee tweede plaatsen in de massasprints. "We wilden volle bak naar de top van de klim en kijken wat er zou gebeuren. Ik twijfelde even of ik zou wachten op Vingegaard en Yates, maar besloot alleen te gaan." Philipsen dacht de sprint te winnen Een handvol seconden na Van Aert won Japser Philipsen de sprint van het peloton. De Belg stak zijn handen in de lucht, alsof hij dacht de zege te pakken. "We zaten ver van achteren op de klim, ik heb hem nooit op kop zien rijden en hoorde het ook niet over de radio", verklaarde Philipsen zijn opmerkelijke inschattingsfout. "Ik dacht vier, vijf seconden dat ik had gewonnen. Het zal grappige beelden opleveren, maar dit wil je niet."

Philipsen juicht, maar wint niet: 'Sta voorschut, had niet door dat Van Aert voorop reed' - NOS

Met zes beklimminkjes in de 171 kilometer door het noordwesten van Frankrijk was een massasprint niet vanzelfsprekend, mits er een grote kopgroep zou ontstaan die de sprintersploegen het vuur aan de schenen kon leggen. Er wilden echter niet meer dan twee renners in de kopgroep van de dag; goed nieuws voor Groenewegen, Jakobsen en co. Opnieuw was de Deen Magnus Cort van de partij. De renner van Education-First reed beide ritten door Denemarken al in de aanval, zondag zelfs solo. Dit keer kreeg hij gezelschap van de Fransman Anthony Perez van Cofidis. Zes voor Cort, nul voor de rest Het was Cort opnieuw te doen om de bergpunten. De stand in het klassement voorafgaand aan de etappe: zes punten voor de Deen, nul voor de rest van het peloton.

Cort in de bolletjestrui met medevluchter Perez - AFP

Bij de eerste van zes côtes deed Perez nog een poging een puntje te sprokkelen, maar Cort sprintte hem eruit. Perez deed er daarna geen moeite meer voor liet Cort uitlopen tot elf punten. In het peloton gebeurde ondertussen niet al te veel, totdat de renners van QuickStep op ruim 130 kilometer van de aankomst het tempo opvoerden. Het peloton brak eventjes in drie stukken, maar tot waaiervorming die de klassementsmannen in de problemen kon brengen leidde het niet. Mathieu van der Poel werd in de derde en laatste groep gemeld, maar de groepen smolten al snel weer samen.

Het peloton in drie stukken - NOS