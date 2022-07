Ons Jabeur treft in halve finales 34-jarige verrassing Maria

Jabeur, de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zit, begon niet goed. De eerste set moest ze met 6-3 laten aan de ongeplaatste Bouzkova. In de tweede en derde set liet ze weinig heel van de Tsjechische. Ze won die sets met twee keer 6-1.

De Tunesische Ons Jabeur (WTA-2) heeft zicht geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bouzkova in drie sets. In de volgende ronde treft ze Tatjana Mari, die verrassend de halve finales heeft bereikt. De Duitse (WTA-103) klopte op het Londense gras landgenote Jule Niemeier (WTA-97) met 4-6, 6-2, 7-5.

Het contrast tussen Niemeier en Maria is groot. Zo stond de 34-jarige Maria, moeder van dochters van acht en één jaar, voor de 35ste keer in het hoofdschema van een grandslamtoernooi, terwijl de 22-jarige Niemeier pas voor de tweede keer op dit podium acteerde. Maria speelt met veel gevoel en hanteert graag en met verve de slice - ook met de forehand - terwijl Niemeier het meer van de mokerslagen moet hebben.

'Overal kippenvel'

Niemeier kwam een set en een break voor, maar vechtjas Maria, die op een grandslamtoernooi nog nooit de vierde ronde had gehaald, schroefde daarna haar niveau op en kwam in de derde set knap terug van een 4-2 achterstand.

"Ik heb overal kippenvel. Vandaag hebben we Duitsland heel trots gemaakt. Ongeveer een jaar geleden was ik nog herstellende van mijn bevalling", zei Maria, kort nadat ze na twee uur en achttien minuten haar eerste wedstrijdpunt had benut. "Het is een droom dat ik dit met mijn twee dochters mag meemaken."