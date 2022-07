NPO: huidig omroepbestel 'niet beheersbaar', kabinet wil andere criteria

De raad van bestuur van de NPO vindt het huidige omroepbestel "niet beheersbaar". Dat heeft bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang gezegd. Leeflang reageert op het vandaag verschenen rapport van het Commissariaat voor de Media, waarin staat dat het omroepbestel is verouderd en op de schop moet. Volgens de waakhond dreigt het bestel door technologische en maatschappelijke veranderingen de aansluiting met de maatschappij te missen. De raad van bestuur van de NPO sluit zich bij die conclusie aan, laat Leeflang nu weten. "Dat er iets moet veranderen aan het publieke bestel, vinden wij ook", stelt Leeflang. Het kabinet moet die hervorming vormgeven. Dat gaat de komende periode kijken of het omroepstelsel aangepast kan worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de criteria voor nieuwe omroepen, ook de toetsingscriteria voor bestaande omroepen gaan op de schop. Dat laatste is volgens Uslu nodig om de omroepen "scherp te houden en te voorkomen dat ze in zichzelf gekeerd raken". Een onafhankelijk commissie moet zich over die nieuwe criteria buigen, schreef staatssecretaris Gunay Uslu (Media) vorige maand al aan de Tweede Kamer. In juli volgend jaar moet er een definitief voorstel liggen. In de Kamerbrief stelde ze - net als Leeflang vandaag - dat het lastig is het bestel "beheersbaar" te houden omdat er nooit omroepen verdwijnen, maar er wel omroepen bij komen. Nieuwkomers Afgelopen jaar kregen de nieuwkomers Omroep Zwart en Ongehoord Nederland een voorlopige erkenning, wat inhoudt dat ze vijf jaar de tijd hebben om te laten zien of ze van toegevoegde waarde zijn. Het aantal omroepverenigingen kwam daarmee op elf. Over het toetreden van de twee aspirant-omroepen bestonden naar verluidt grote bezwaren bij de toetsingscommissies, omdat niet duidelijk was aan welke criteria getoetst moest worden. Ongehoord Nederland raakte daarnaast de voorbije maanden meermaals in opspraak. De NPO maakte vorige maand bekend dat hij ON een sanctie op wil leggen. De NPO zette die stap na een kritisch rapport van de ombudsman van de NPO, waarin staat dat de nieuwe omroep de Journalistieke Code "stelstelmatig heeft geschonden". In die code zijn journalistieke richtlijnen vastgelegd waaraan omroepen moeten voldoen. De raad van bestuur van de NPO, die de zendtijd verdeelt, buigt zich nu over die sanctie.

Te versnipperd Het Commissariaat voor de Media boog zich in het elf pagina tellende rapport over het huidige omroepstelsel. De waakhond concludeert dat het omroepbestel nog de opbouw heeft van honderd jaar geleden, toen de protestants-christelijke, katholieke, socialistische en de 'algemene' of liberale zuil elk een eigen omroep hadden. Van zulke afgebakende stromingen in de samenleving is geen sprake meer, zegt de toezichthouder. Het systeem is voor de huidige tijd te versnipperd en te veel op de organisaties gericht, in plaats van op de inhoud. De Mediawet stelt nu nog als eis dat een omroep een "godsdienstige, maatschappelijke of geestelijke stroming moet vertegenwoordigen". Volgens het commissariaat sluit dat niet meer aan bij de maatschappij. Een van de gevaren daarvan is dat het draagvlak onder de bevolking afbrokkelt en jongeren afhaken.