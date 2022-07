Vijf jaar cel en tbs voor ontucht in Bunschotense kerk

Een 35-jarige man uit Bunschoten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor ontucht met minderjarige meisjes. Volgens de rechtbank heeft hij zeven jonge kinderen misbruikt, onder wie zijn dochter.

De andere slachtoffers van anderhalf tot vijf jaar oud, waren haar vriendinnen en kinderen die in de crèche van de kerk aan zijn zorg waren toevertrouwd. Hij was vrijwilliger in de kerk. De misdrijven vonden bij hem thuis en in de Maranathakerk plaats, schrijft RTV Utrecht.

Uit speciale kinderverhoren maakten de rechercheurs op dat de man doktertje speelde met een aantal kinderen. Van vier kinderen maakte hij foto's en video's. De Bunschoter had geprobeerd de opnames te verwijderen, maar de politie kon ze achterhalen op de harde schijf van zijn computer.

Volgens de rechter was hij enkel op zijn eigen bevrediging uit en stond hij niet stil bij de psychische gevolgen voor de slachtoffers en hun ouders. Tijdens het proces stelde hij zich berekenend op, aldus het vonnis.

Stoornissen

Toen de Bunschoter met het dossier werd geconfronteerd gaf hij een deel van de misdrijven toe. Een psycholoog en een psychiater hebben een autistische en een pedofiele stoornis bij hem vastgesteld.

Behalve de gevangenisstraf heeft de rechtbank hem tbs opgelegd, om de maatschappij tegen de man te beschermen. Ook kreeg hij een contactverbod met zijn dochter en de zes andere slachtoffers. Verder mag hij niet meer in Bunschoten komen en niet meer met minderjarigen werken.