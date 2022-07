Ministers vinden Remkes als bemiddelaar juist wel een goede keus

Het kabinet denkt dat Johan Remkes wel geschikt is om de gesprekken met boze en ongeruste boeren weer op gang te brengen. Stikstofminister Van der Wal noemt hem een goede keuze. "Hij is iemand met statuur, die echt kan helpen." En landbouwminister Staghouwer vindt dat Remkes "een uitstekende staat van dienst heeft".

De 71-jarige VVD'er werd zondag door het kabinet aangesteld om boeren en het kabinet samen aan tafel te krijgen over de zwaar bekritiseerde stikstofplannen. Remkes heeft onder meer als minister, commissaris van de koning, vicepremier en informateur van het huidige kabinet veel bestuurlijke ervaring.

Hij uitte in 2020 stevige kritiek op de stikstofaanpak van het derde kabinet-Rutte: er moest in 2030 niet 26 procent, maar 50 procent minder stikstof worden uitgestoten, stelde een commissie onder zijn leiding.

Zijn benoeming als bemiddelaar viel daarom niet bij iedereen in goede aarde. Activistische boerenorganisaties als Agractie en Farmers Defence Force zien er niets in om met de nieuwe bemiddelaar aan tafel te zitten, omdat Remkes overtuigd is van de noodzaak om de veestapel met gedwongen uitkoop in te krimpen.

Sommige oppositiepartijen, zoals BBB, snappen de keuze ook voor Remkes niet.

Rust

De meest betrokken ministers, Van der Wal en Staghouwer, weerspreken het kritische commentaar op de VVD'er, die er vorig jaar nog in slaagde de vastzittende kabinetsformatie los te trekken. Van der Wal denkt dat Remkes een goede verbinder is, die het ingewikkelde stikstofdossier goed kent. "Hij kan bij de boeren de rust terugbrengen. Het gaat echt lukken."

Staghouwer vindt dat iedereen eerst de gesprekken moet afwachten en dat dan moet blijken of sommige boerenorganisaties echt wegblijven. Remkes begint volgende week met de voorbereidingen van de gesprekken en zal medio augustus echt van start staan.