Malacia rondt droomtransfer naar Manchester United af: 'Waanzinnig gevoel'

"Het is een waanzinnig gevoel om bij Manchester United te tekenen. Dit is een nieuw hoofdstuk voor mij, een nieuwe competitie met nieuwe teamgenoten en een geweldige manager", zei Malacia op het clubkanaal.

Schijnbeweging naar Lyon

Lange tijd leek hij naar Olympique Lyon te verkassen, maar op het laatste moment gingen Ten Hag en United daar voorliggen. De transfer naar Noord-Engeland was vervolgens snel beklonken.

Malacia, opgegroeid op een steenworp afstand van De Kuip, doorliep vanaf 2015 de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij debuteerde in 2017 in het eerste elftal, waarvoor hij uiteindelijk 136 wedstrijden speelde. In Oranje staat hij inmiddels op vijf interlands.