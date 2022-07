NAVO-toetreding Zweden en Finland dichterbij, maar 'geen gelopen race'

NAVO-chef Stoltenberg sprak voorafgaand aan de ondertekening van een "goede dag" voor Finland, Zweden en de NAVO. "Met 32 landen aan tafel zullen we nog sterker zijn en onze mensen veiliger, in het licht van de grootste veiligheidscrisis in decennia", sprak hij, doelend op de Russische inval in Oekraïne.

Alle dertig NAVO-leden hebben in Brussel hun handtekening gezet onder de protocollen die moeten leiden tot toetreding van Finland en Zweden. Voor sprake is van officiële toetreding tot het militaire bondgenootschap moeten de parlementen van alle landen nog instemming geven. Alle ogen zijn daarbij gericht op Ankara.

Turkije-correspondent Mitra Nazar:

"Het memorandum dat vorige week is ondertekend, is aan verschillende interpretaties onderhevig. Het gaat over solidariteit in de strijd tegen de PKK, tegen wat Turkije ziet als eigen binnenlands terrorisme, maar ook over het stoppen van steun aan de YPG, de Koerdische militie in Syrië die gesteund wordt door het Westen.

Voor Turkije lijken die uitleveringsverzoeken het belangrijkste. Zweden en Finland hebben gezegd dat ze die verzoeken gaan adresseren en serieus onderzoeken, maar Turkije ziet dit als een afspraak dat er tientallen mensen die het ziet als terreurverdachten zullen worden uitgeleverd.

Het is dus nog geen gelopen race. Turkije heeft nog een zware troefkaart in handen, dus eigenlijk is opnieuw sprake van een patstelling.

Turkije kan nog altijd blokkeren en Erdogan heeft daar ook nog steeds belang bij voor binnenlands publiek. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Hij heeft een boost nodig om die te winnen. Het gaat heel slecht met de economie en ook met zijn peilingen. Deze onderwerpen - terrorisme, PKK, zich laten gelden bij westerse bondgenoten - doen het goed bij zijn kiezers.