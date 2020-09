De revanche van Hateboer: 'Hij heeft het verdiend'

Hans Hateboer - Pro Shots

Na twee jaar afwezigheid stond Hans Hateboer opeens weer in Oranje afgelopen vrijdag tegen Polen. Hij greep bij afwezigheid van de kersverse vader Denzel Dumfries zijn kans als rechtsback. De assist bij de winnende goal van Steven Bergwijn kwam van de Groninger van Atalanta Bergamo. Op 4 juni 2018 ging het voor Hateboer een beetje mis tegen Italië, maandagavond weer de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Het was de laatste keer dat bondscoach Ronald Koeman speelde met een 5-3-2-systeem, met Hateboer op de rechterflank. Na een matige eerste helft werd hij in de rust vervangen. Oranje ging succesvol verder met een 4-3-3-systeem en andere rechtsbacks kregen nadien de voorkeur. Voor Hateboer zat er al die tijd niet meer in dan een invalbeurt tegen België. Tot interim-bondscoach Lodeweges hem vrijdag weer eens een kans gaf, in een viermansdefensie.

"Hij heeft die plek verdiend", vindt oud-international en oud-rechtsback Sonny Silooy. "De afgelopen jaren speelde hij wekelijks wedstrijden op niveau, in de Serie A en de Champions League. Allemaal plusjes. Hij heeft het laten zien. Dat is ook goed voor Oranje." "Hateboer was altijd al een talentvolle speler, maar is door zijn jaren in Italië nu echt een volwassen speler geworden", zegt een andere oud-international en oud-rechtsback, Edward Sturing. "Hij kan goed meevoetballen, heeft loopvermogen en kan de hele flank bestrijken."

Rechtsbacks onder Koeman en Lodeweges in chronologische volgorde: Hateboer, Tete, Janmaat, Hateboer, Tete, Tete, Dumfries, Dumfries, Dumfries, Tete, Dumfries, Dumfries, Dumfries, Dumfries, Dumfries, Veltman, Dumfries, Veltman, Veltman, Promes, Hateboer Meeste keer rechtsback onder Koeman en Lodeweges Dumfries: 9x, Tete: 4x, Hateboer 3x, Veltman 3x, Promes 1x, Janmaat 1x

Na afloop van het Nations League-duel met Polen uitte Hateboer voor de camera van de NOS zijn blijdschap. "Ik was blij dat ik het eindelijk weer kon laten zien", zei hij. "De laatste keer ging niet helemaal goed. Ik vond ook van mezelf dat ik me moest revancheren en ben blij dat ik me heb laten zien."

Ook was Hateboer blij dat hij in dit systeem zijn waarde kon tonen als rechtsback, waar hij in Italië toch meer een aanvallende rol op de vleugel heeft. "Lang geleden dat ik 4-3-3 heb gespeeld", zei hij. "Dat was toch de afweging: kan hij het ook in 4-3-3? Dan is het lekker dat ik ook aanvallend mijn steentje heb bijgedragen in dit systeem." Stapje hoger naar Juventus? Hateboer verhuisde in januari 2017 van FC Groningen naar Atalanta. Met de Italiaanse club werd hij afgelopen seizoen derde in de Serie A en drong hij door tot de kwartfinales van de Champions League, waarin Paris Saint-Germain de Italianen uiteindelijk de weg versperden. "Toen hij in 2017 voor een buitenlands avontuur koos, had Vitesse ook belangstelling, weet ik nog", vervolgt Sturing, toen assistent-trainer bij de Arnhemmers. "Zijn keuze heeft goed uitgepakt." Inmiddels denkt Hateboer al aan een stapje hoger. Italiaanse media meldden onlangs dat kampioen Juventus belangstelling heeft voor de 26-jarige rechtsback. "Dat is niet voor niets", zegt Silooy. "Dan heb je wat in je mars. Hij heeft echt wat in zijn mars." Dumfries of Hateboer? Voor Silooy en Sturing zijn Hateboer en Dumfries op dit moment de beste rechtsbacks van Oranje. De andere rechtsbacks die de afgelopen jaren voorbijkwamen, zitten daar volgens de oud-internationals onder. "Die twee staan voor mij echt bovenaan", aldus Sturing.

