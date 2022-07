Drie keer levenslang voor verdachten in liquidatieproces Caloh Wagoh

De rechtbank Midden-Nederland heeft in het liquidatieproces tegen leden van de voormalige motorclub Caloh Wagoh drie verdachten tot levenslang veroordeeld voor moord, poging tot moord en het voorbereiden van moord.

In totaal stonden vandaag negentien verdachten terecht. Twee verdachten gingen vrijuit, veertien anderen kregen gevangenisstraffen variërend van een jaar tot dertig jaar.

Ook hoofdverdachte Delano R. is tot levenslang veroordeeld. Hij had volgens de rechtbank een leidinggevende rol in een organisatie die het liquideren van mensen tot "verdienmodel" had gemaakt. R. toonde volgens de rechtbank geen enkele aarzeling, spijt of berouw.

Het OM had behalve tegen R. tegen nog vier anderen levenslang geëist.