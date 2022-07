Onderzoek Van Lienden in september klaar, 'meer tijd nodig voor wederhoor'

Het onderzoek naar de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden is waarschijnlijk pas half september klaar. Minister Helder voor Langdurige Zorg meldt aan de Tweede Kamer dat het niet lukt een eerste deelrapport van onderzoeksbureau Deloitte al in het zomerreces naar de Kamer te sturen, zoals ze had gehoopt. De Kamer heeft al verschillende keren zijn ongeduld over de voortgang van het onderzoek uitgesproken.

Helder heeft van Deloitte te horen gekregen dat meerdere betrokkenen aanzienlijk meer tijd hebben gevraagd voor wederhoor. Ook leidt het commentaar van sommigen ertoe dat anderen nog eens moeten worden gesproken. Bovendien speelt ook de beschikbaarheid in de zomervakantie een rol. De minister betreurt de vertraging, maar ze vindt dat zorgvuldigheid en volledigheid voorop moeten staan.

Het onderzoek richt zich onder meer op de gang van zaken rondom de miljoenen euro's die de overheid kwijtraakte aan ondernemer Van Lienden. Volgens Helder heeft het hele onderzoek van Deloitte naar mondkapjes tot nu toe 4,7 miljoen euro gekost, exclusief btw. Ze benadrukt dat het daarbij niet alleen gaat om de deal met het bedrijf van Van Lienden, maar om "het hele onderzoek naar de verschillende overeenkomsten van de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen."