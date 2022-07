55.000 mensen geëvacueerd in Sydney om zware overstromingen

De hulpdiensten hebben afgelopen nacht honderd mensen gered die vastzaten in hun auto op ondergelopen wegen of die hun overstroomde huis niet konden verlaten. Honderden mensen moesten de nacht in een noodopvang doorbrengen. De meeste geëvacueerden konden bij vrienden of familie terecht.

In de Australische deelstaat New South Wales zijn honderden huizen beschadigd geraakt door de overstromingen van de afgelopen dagen in en rond Sydney. Zo'n 55.000 mensen zijn geëvacueerd. Gisteren waren dat er nog 32.000. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom.

De zware regen van de laatste dagen leidde onder meer tot een overstroming van een dam. Ook traden waterwegen buiten hun oevers. Het is de derde overstroming in zestien maanden tijd in delen van de regio. In de afgelopen 24 uur viel er in Sydney meer dan 20 centimeter regen. Dat is meer dan 17 procent van wat er jaarlijks valt, zegt een woordvoerder van het lokale weerinstituut.

Correspondent Meike Wijers:

"Mensen in de omgeving vragen zich echt af of ze er nog wel willen blijven wonen. De rek is er bij veel mensen uit. En veel van hen zijn niet verzekerd, dus de toekomst is voor hen ontzettend onzeker.

Bij de vorige overstromingen in maart werd gezegd dat zoiets maar een keer in de 100 jaar voorkomt, maar het is nu de derde keer dat deze gebieden overstromen in anderhalf jaar tijd. Het geloof dat het hierbij blijft, begint echt af te brokkelen.

Er is wel veel waardering voor de snelheid waarmee de regering de situatie aanpakt in vergelijking met de vorige keer in maart. Er is nu sneller een noodsituatie uitgeroepen en sneller het leger ingezet. Tegelijkertijd is er ook kritiek op de nieuwe premier van Australië. Anthony Albanese was namelijk de afgelopen tijd niet in zijn land. Hij is veel op reis.

Dat deed mensen denken aan de vorige premier die tijdens de enorme bosbranden en de overstromingen in maart pas laat aanwezig was. Dat ligt politiek gezien heel gevoelig. Maar nu is de premier terug en gaat hij morgen het getroffen gebied bezoeken."