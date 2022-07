PSV koopt en koopt, maar ziet met Doan ook zoveelste speler vertrekken

Zo werd het contract van Ryan Thomas niet verlengd, werden Bruma (Fenerbahçe) en Timo Baumgartl (1. FC Union Berlin) verhuurd en zochten Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Michal Sadílek (FC Twente) en Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv) hun heil ergens anders.

Aan dat rijtje vertrekkers wordt Doan nu toegevoegd. De aanvaller had nog een contract tot medio 2024 bij PSV, maar mocht van de Eindhovenaren op zoek naar een andere club. Doan kwam in 2019 over van FC Groningen, maar kon de verwachtingen nooit echt waar maken.

Blijven Gakpo en Sangaré?

De komende tijd zal uitwijzen of er nog meer spelers vertrekken. Er is PSV veel aan gelegen om steunpilaren Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré binnenboord te houden. Met name vanuit Engeland is de interesse groot voor het duo.