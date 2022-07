Nog twee arrestaties voor betrokkenheid bij moord Peter R. de Vries

Nog twee verdachten zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, meldt het OM. Een 27-jarige man werd op Curaçao aangehouden en in Spanje werd een 26-jarige man opgepakt. Beiden hebben de Nederlandse nationaliteit.

De twee waren mogelijk in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam toen De Vries werd neergeschoten. Ze zouden filmpjes hebben gemaakt en die meteen hebben verspreid, meldt Het Parool. Het OM doet daar verder geen uitspraken over.

Volgens de krant ontstond bij de opsporingsdiensten direct na de aanslag het idee dat de moord op De Vries opzettelijk was gefilmd. Dat zou zijn gebeurd om de maatschappelijke schok van de schietpartij zo groot mogelijk te laten zijn.

De man die op Curaçao werd aangehouden, wordt binnenkort naar Nederland overgebracht. Voor de andere verdachte is een overleveringsprocedure opgestart. Naar verwachting van het OM duurt het "minimaal enkele weken" voordat de man naar Nederland kan komen.

Eis levenslang

Eerder zijn al drie verdachten in de zaak aangehouden. Gisteren werd bekend dat de 27-jarige Krystian M. verdacht wordt van het aansturen van de moord. Tegen de verdachte schutter Delano G. en de verdachte bestuurder Kamil E. eiste het OM vorige maand een levenslange gevangenisstraf. De arrestatie van een vierde verdachte werd gisteren ook gemeld, maar niet door het OM bevestigd.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten toen hij de studio van RTL Boulevard verliet. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.