'Roglic topfavoriet voor Tourzege na slimme eerste week Jumbo-Visma'

"Ik had wel wat meer van Roglic verwacht", stelt analist Danny Nelissen. "Als je je goed voelt, val je aan, maar dat is niet gebeurd." Ook Clement vermoedt dat er meer in had gezeten bij de Sloveen. "Met name zaterdag had hij wel wat tijd kunnen pakken als je ziet met welk gemak hij de aanvallen van Nairo Quintana en Tadej Pogacar pareerde."

De voorsprong van klassementsleider Primoz Roglic is echter gering (21 seconden) en schaduwkopman Tom Dumoulin heeft zijn klassementsambities laten varen. Heeft Jumbo-Visma iets laten liggen in de eerste Tourweek of hebben ze de juiste tactiek gehanteerd?

Jumbo-Visma toonde zich in de eerste negen dagen van de 107de editie van de Tour de France oppermachtig. De geel-zwarte brigade bepaalde meer dan eens het tempo van de koers, won drie etappes en is sinds zondag in het bezit van de gele trui.

Bij Jumbo-Visma is al drie keer in negen dagen de kurk van een champagnefles gegaan. Roglic was één keer het middelpunt van de feestvreugde, nadat hij de vierde etappe naar Orcières-Merlette op zijn naam had geschreven. Wout van Aert was twee keer de snelste in de sprint. De Belgische alleskunner, die de vijfde en zevende etappe op zijn naam schreef, sleurde ook nog eens meermaals op kop in de bergen.

Het enige smetje op de dominantie van Jumbo-Visma in de eerste week is volgens Clement het wegvallen van Dumoulin in het algemeen klassement. "Het plan was om met twee man kort in het klassement de derde week in te gaan."

Zowel Clement als Nelissen denkt dat Dumoulin daardoor wel verlost is van de druk van de buitenwereld. Clement: "Ik dacht bij het interview met Dumoulin na de negende etappe te zien dat hij bevrijd is van een druk waar hij niet mee om kon gaan. Zijn ogen fonkelden weer. Ik denk dat we nu een Dumoulin gaan zien die elke dag nuttige dingen kan doen voor de ploeg. En dat wil hij ook graag."

Nelissen: "Het probleem bij Dumoulin zat niet enkel op conditioneel vlak. Er speelde ook een stuk onzekerheid mee. Hij voelde zich slechter dan de rest. Het is nu in elk geval wel duidelijk voor wie ze rijden bij Jumbo-Visma, namelijk Roglic."