Etappe 4: wie de zes beklimminkjes in Noord-Frankrijk goed verteert, mag sprinten

Na drie etappes op Deens grondgebied heeft de Tourkaravaan Frankrijk bereikt. De vierde rit van de Tour de France begint en eindigt aan Het Kanaal. 171,5 kilometer na het vertrek in Duinkerke ligt de finishstreep in Calais. Twee haakse bochten in de laatste anderhalve kilometer kunnen de treintjes van de sprintersploegen ontregelen, als het überhaupt al tot een sprint komt. Verspreid over de etappe liggen zes côtes van de vierde categorie. Allemaal goed voor één puntje voor het bergklassement.

Magnus Cort raapte in zijn eigen Denemarken alle bergpunten op en staat nu dus op zes, net zoveel als er vandaag te verdienen zijn. De overige 175 renners staan op nul. Cort reed beide etappes door eigen land in de aanval, zondag zelfs in zijn eentje. "Ik had altijd al het plan in de kopgroep te raken, maar had niet verwacht dat het ook meteen zou lukken. Soms moet je het gewoon proberen." 'Met enorme glimlach rondgereden' "Elke dag in Denemarken was bijzonder, ook de tijdrit al, met zoveel mensen die de Deense renners hebben aangemoedigd. Het grootste deel van de etappes heb ik met een enorme glimlach rondgereden. Ik heb nog nooit zo veel mensen mijn naam horen scanderen."

De heuveltjes in Denemarken, en dinsdag in Noord-Frankrijk, liggen Cort goed. Maar voor de renner van Education-First is geen berg te hoog. Afgelopen winter beklom hij met zijn familie, op wandelschoenen, de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. "Ik woon in Andorra, daar zijn ook veel bergen in de buurt. Als ik de tijd heb, wat niet heel vaak gebeurt, maak ik graag een trektocht en kampeer ik in een tentje in de bergen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe avonturen. Eerst wil ik mijn wielercarrière afmaken, maar daarna wil ik nog meer en hogere bergen beklimmen en de wildernis in." Naar de maan of naar mars En alsof dat niet al avontuurlijk genoeg is, wil de Deen ook op een dag de ruimte in. "Hopelijk naar de maan of naar mars. Ik ga er waarschijnlijk niet voor betaald krijgen, maar misschien kan ik over twintig jaar een kaartje kopen."

Het zijn dromen voor na de Tour, sowieso voor na de etappe van dinsdag. Een rit die in een massasprint kan eindigen en dus loeren Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen op een nieuwe kans. Of zorgen de heuveltjes ervoor dat de kopgroep vooruit kan blijven? "Het is wel een iets lastigere rit, maar er zal denk ik wel controle zijn (van de sprintersploegen, red.). Ik verwacht zeker dat ik voor een sprint kan gaan", zegt Groenewegen.

Het is bovendien voorlopig de laatste kans voor de sprinters. Normaal gesproken zijn zij pas in etappe 13, op vrijdag 15 juli, weer aan zet om een rit te winnen. "Het is één van de weinige kansen die er nog is. Als je als sprinter wilt toeslaan, moet het snel gebeuren of tegen het einde." "Maar liever aan het begin, want je weet nooit wat er met corona gebeurt en hoe zwaar het zal zijn. Ik ben blij dat het al één keer is gelukt en laten we hopen dat het nog een keer lukt."