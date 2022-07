Krajicek en Federer over Nederlands tennissucces: 'Wimbledon-finale was mogelijk geweest'

De goede Nederlandse prestaties vallen niet alleen binnen de landsgrenzen op. Roger Federer, die Wimbledon acht keer won, vindt het mooi om te zien dat het Nederlandse tennis aan 'een revival' bezig is. Dat zei hij maandag bij een tennisclinic in Amsterdam voor de Krajicek Foundation

Richard Krajicek, winnaar in Londen in 1996, denkt dat er nog meer succes aan zit te komen. "Er komt een bepaald geloof in het Nederlandse proftennis." Hij refereert daarbij ook aan Tallon Griekspoor, die op Wimbledon 'al' in de tweede ronde verloor maar wel de topvijftig van de wereldranglijst is binnengedrongen.

Krajicek zegt dat goede resultaten van bepaalde spelers kunnen zorgen voor een vliegwieleffect in de sport. Zo is de 50-jarige oud-tennisser ervan overtuigd dat de 'droomweken' van Van Rijthoven niet hadden plaatsgevonden zonder de eerdere opmars van Griekspoor en Van de Zandschulp.

"Dan had hij wel oké gespeeld, maar een toernooiwinst en een vierde ronde op Wimbledon zaten er dan niet in. Iedereen trekt zich aan elkaar op."

Het gaat de laatste weken vooral over Van Rijthoven, die zichzelf als een raket gelanceerd heeft, maar Krajicek wil ook het afgelopen jaar van Griekspoor en Van de Zandschulp benoemen. De eerste won in 2021 acht challengertoernooien en Van de Zandschulp bereikte onder meer de kwartfinales van de US Open en is na Wimbledon de mondiale nummer 24.

'Djokovic een van de weinigen die Tim kon stoppen'

Desalniettemin schenkt ook Krajicek net wat meer aandacht aan Van Rijthoven. Niet verwonderlijk, want hij was in 2017 en 2018 trainer van de huidige nummer 104 van de wereld.

Krajicek denkt dat de weken van Van Rijthoven nog sensationeler hadden kunnen zijn, als hij niet tegen Novak Djokovic had hoeven spelen. "Djokovic is de op een-na-beste speler op gras ooit, na Federer. Hij is ongelofelijk. Hij was een van de weinige spelers die Tim kon stoppen op Wimbledon dit jaar."

De voormalig proftennisser spreekt van een pechloting. "Met een andere loting had hij de halve finale of zelfs de finale kunnen halen."