200 boetes en meerdere arrestaties bij boerenprotestacties

De protesten tegen het stikstofbeleid waren vooral bij distributiecentra van supermarkten. Volgens Woelders werden zo'n vijftien distributiecentra in het land geblokkeerd. De ME greep in Sneek, Heerenveen en Zwolle in om de blokkades te beëindigen.

In Sneek werden vier mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging en het blokkeren van de weg. In Heerenveen zette de mobiele eenheid traangas in tegen actievoerders bij het distributiecentrum van Lidl. Dat werd gedaan omdat betogers niet wilden vertrekken en de ME bekogelden. Drie mensen zijn aangehouden.

Bij een distributiecentrum in Zwolle werd de ME ingezet omdat actievoerders weigerden te vertrekken na een noodverordening. Volgens de politie werden agenten bekogeld met flessen en werd een politieshovel vernield. Zes mensen zijn opgepakt en mogelijk volgen er meer arrestaties.

Niet alleen boeren

Behalve boeren deden volgens Woelders ook vissers, vrachtwagenchauffeurs en demonstranten van actiegroep Nederland in Verzet mee aan blokkades. Die groep organiseerde tijdens de coronapandemie grote demonstraties tegen de coronamaatregelen.

Wat er de komende dagen gaat gebeuren aan mogelijke acties is voor de politie nog niet duidelijk. "We blijven als crisisorganisatie gewoon paraat", aldus Woelders in een verklaring. "De eenheden maken hun eigen plaatje voor de komende dagen op grond van de informatie die er ligt. Om eventueel snel te kunnen reageren op acties."