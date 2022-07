Zeker 22 burgers gedood bij aanval in Burkina Faso

In het noordwesten van Burkina Faso zijn zeker 22 burgers gedood bij een aanval door gewapende militanten.

De aanval was in een afgelegen gebied op ongeveer 55 kilometer van de grens met Mali. Wie erachter zit, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om terroristen van een extremistische groepering gelieerd aan terreurorganisaties als al-Qaida en Islamitische Staat.

Staatsgreep

In het West-Afrikaanse land komen jihadistische aanvallen geregeld voor. In januari pleegde het leger een staatsgreep uit onvrede over het vele geweld in het land. De democratisch gekozen president Kaboré werd verdreven door militairen, die meer veiligheid beloofden, maar er bleef veel geweld.

Vorige maand had Burkina Faso nog te maken met een van de dodelijkste aanvallen in een jaar tijd. Meer dan honderd burgers werden toen gedood door terroristen.

De afgelopen jaren zijn bijna 2 miljoen mensen in Burkina Faso op de vlucht geslagen voor het geweld.