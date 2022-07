Oezbekistan vreest Krimscenario en drukt separatisme de kop in

Sinds de Oezbeekse autoriteiten onlangs de protesten in de autonome republiek Karakalpakië met harde hand beëindigden, komt er nog maar weinig nieuws uit die regio. De noodtoestand is uitgeroepen, er is extra politie op de been en het internet ligt plat. Journalisten ter plaatse worden door de Oezbeekse autoriteiten gedwarsboomd in hun pogingen om informatie te delen, schrijft Eurasianet. De informatie die de buitenwereld wél bereikt, laat zien hoe gewelddadig de protesten zijn neergeslagen. Aanleiding voor de protesten waren voorgenomen wijzigingen in de Oezbeekse grondwet die de autonomie van de regio zouden inperken. Er vielen zeker achttien doden, meer dan 240 mensen raakten gewond. Op sociale media gaan video's rond van zwaarbewapende agenten die op demonstranten in slaan. Andere beelden tonen een straat die bedekt is met een rode vloeistof. Volgens de overheid gaat het om water met een rode kleurstof uit een waterkanon, activisten zeggen dat het water is vermengd met bloed. Op Twitter wordt een video gedeeld van schietende agenten in Noekoes, de hoofdstad van Karakalpakië:

De autoriteiten zeggen dat het strenge optreden nodig was omdat de demonstranten overheidsgebouwen hadden bestormd en daar vernielingen wilden aanrichten. Volgens hoogleraar Oost-Europese Studies Artemy Kalinovsky is er een andere belangrijke reden waarom de Oezbeekse regering streng optreedt: de oorlog in Oekraïne. "De Krim was net als Karakalpakië een autonome republiek", legt hij uit. Omdat Rusland van de separatistische beweging op dat schiereiland gebruik heeft gemaakt om Oekraïne binnen te vallen, vreest Oezbekistan hetzelfde lot te ondergaan in Karakalpakië. Ook Karakalpakië heeft een speciale status: het is een autonome republiek binnen Oezbekistan met verregaand zelfbestuur. Er waren geen onmiddellijke onafhankelijkheidsplannen. "Toch wil de overheid ter preventie alle mogelijkheden de kop indrukken", aldus Kalinovsky. Autonome republiek Karakalpakië beslaat bijna de helft van het Oezbeekse grondgebied, maar er wonen slechts 2 miljoen van de in totaal 35 miljoen Oezbeken. Veel inwoners van de autonome regio spreken Karakalpaks en voelen zich geen Oezbeek. Bekijk op deze kaart waar Karakalpakië ligt:

Kaart Oezbekistan - NOS