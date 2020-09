Orkaan Haishen richting Zuid-Korea, nog meer evacuaties in Japan

In Zuid-Korea worden voorbereidingen getroffen voor de komst van orkaan Haishen vandaag. Zo'n duizend mensen zijn geëvacueerd en nationale parken en treinstations zijn uit voorzorg gesloten. Het vliegverkeer ligt voor een groot deel plat.

De zware orkaan zorgt voor harde wind en veel regen. "De wind treft een gebied dat twee keer zo groot is als Nederland", zegt correspondent Kjeld Duits in het radioprogramma Met het oog op morgen. "En de regenval komt neer in een gebied dat groter is dan de afstand tussen Amsterdam en Madrid. Het is echt een monster van een storm."

De krachtige wind heeft er in het uiterste zuiden van Zuid-Korea al voor gezorgd dat bijna vijfduizend mensen zonder stroom zitten.