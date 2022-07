Tefaf-overvallers vluchtten op elektrische stepjes, mogelijke handlanger in beeld

De vier mannen die verdacht worden van de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht, afgelopen dinsdag, reden na hun daad weg op twee elektrische stepjes. Dat zegt de politie in Opsporing NL op RTL5.

De politie heeft foto's van de vier vrijgegeven en van een mogelijke vijfde verdachte, die de dag ervoor Tefaf-toegangskaarten voor de overvallers kocht.

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de vier mannen een voor een binnenkomen, zich verzamelen en zich voorbereiden op hun daad. Dan slaat een man met een moker een vitrine kapot en houden de anderen met een vuurwapen bezoekers op afstand.

"Amper twee minuten later houden ze het voor gezien en rennen op een drafje weg", zegt de politie. Even later ziet een getuige buiten vier mannen in duo's op twee elektrische stepjes voorbij rijden. De politie vermoedt dat de vier even later in een ander voertuig zijn gestapt en roept getuigen op zich te melden. "Alle informatie, hoe onbelangrijk het ook lijkt te zijn, is van harte welkom."

Looproute van het personeel

Volgens twee Tefaf-werknemers die bij de overval aanwezig waren, zijn de mannen gevlucht via een route die bij het grote publiek niet bekend was, meldt De Telegraaf. "Ze renden via een looproute van het personeel. Dat was achter de schermen. Het is wel opmerkelijk, want ze kenden de weg blijkbaar goed. Het was ook de snelste route naar buiten", zegt een van de werknemers tegen de krant.

Bij de overval werden sieraden buitgemaakt. Er raakte niemand gewond. De politie arresteerde kort na de overval twee Belgen, van 22 en 26 jaar, die "zeer verdacht gedrag" vertoonden. Zij werden woensdag weer vrijgelaten en worden niet meer verdacht.