Van de Zandschulp zet achtervolging te laat in tegen ijzersterke Nadal

Botic van de Zandschulp heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen in de achtste finales op Wimbledon. De Veenendaler zette tegen tweevoudig winnaar Rafael Nadal zijn achtervolging veel te laat in: 4-6, 2-6, 6-7 (6).

Door de uitschakeling van Van de Zandschulp is de laatste Nederlander uit het enkelspel verdwenen op Wimbledon. Maar Van de Zandschulp en Tim van Rijthoven gaven met hun achtstefinaleplaats het toernooi vanuit Nederlands perspectief veel kleur.

Het is twintig jaar geleden dat twee Nederlanders tot de vierde ronde reikten op het belangrijkste tennistoernooi ter wereld. In 2002 waren dat Richard Krajicek en Sjeng Schalken, die destijds de kwartfinales haalden.

Aardig begin

Nadal en Van de Zandschulp troffen elkaar ook al op Roland Garros, toen gunde de Spanjaard zijn tegenstander drie games minder dan in Londen. Van de Zandschulp was ditmaal ook redelijk kansloos, al kon hij vroeg in de wedstrijd nog aardig mee nadat hij in zijn eerste opslagbeurten twee breekpunten weggewerkt had.