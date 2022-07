WK-kansen basketballers vertroebelen met nederlaag tegen Italië

De Nederlandse basketballers hebben het laatste duel van de eerste fase van de WK-kwalificatie verloren. Italië was in Almere een maatje te groot: 81-92. Oranje was al geplaatst voor de tweede fase van de kwalificatie, omdat poulegenoot Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne van deelname werd uitgesloten. Maar Nederland, dat vrijdag een zege verspeelde tegen IJsland, wist nog geen overwinning te boeken. En dat is vervelend, want de punten uit de eerste fase tellen door in de tweede. Nederland moest daarom van Italië winnen om daar met een redelijke uitgangspositie in te gaan. Italiaanse bondscoach Voor de bondscoach van Oranje was het een bijzonder duel. Maurizio Buscaglia, geboren in Bari, is een grote naam in het Italiaanse basketbal. In 2015 werd hij nog verkozen tot Italiaans basketbalcoach van het jaar.

Maurizio Buscaglia, de Italiaanse bondscoach van Nederland - AFP

Bijzonder duel of niet: het verschil in kwaliteit tussen zijn ploeg en die van de Italianen werd al snel duidelijk. In de eerste minuten maakte Nederland te veel foutjes, waarvan Italië dankbaar gebruikmaakte. In de minuten die daarop volgden deed Oranje er alles aan om de Italianen bij te benen. Dat lukte ook best aardig, maar het gat werd nauwelijks kleiner dan tien punten. Vooral op Simone Fontecchio, sterspeler van Italië, was onvoldoende grip. Dankzij dribbels van Worthy de Jong en een aantal fraaie driepunters van Yannick Franke en Olaf Schaftenaar bleef Oranje lang in de wedstrijd. Pas in de tweede helft liep Italië verder uit. Na een minuut of vijf in het tweede bedrijf stonden de bezoekers met vijftien punten voor.

In het laatste kwart gaf Nederland alles om een comeback te forceren. De Italianen werden flink teruggedrukt, met onder meer een paar indrukwekkende punten. Toch zat een stunt er niet meer in: daarvoor was het gelouterde Italië simpelweg te sterk. Nederland vervolgt de WK-kwalificatie eind augustus, als de tweede fase van start gaat. Oranje speelt dan in een nieuwe poule waarin het wederom speelt tegen Italië en IJsland, maar waar ook Spanje, Georgië en Oekraïne deel van uit zullen maken. Al die tegenstanders behaalden in de eerste fase van de kwalificatie meer punten dan Nederland, dus Oranje start onderaan in de groep.