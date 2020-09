'Britse regering wil eerdere brexit-afspraken met EU tenietdoen'

Sinds de EU en de Britse regering het in oktober vorig jaar eens werden over de voorwaarden voor de brexit, wordt er druk onderhandeld. De Britten zijn begin dit jaar vertrokken en er is nu een overgangsperiode waarin het land zich nog houdt aan de EU-regels. Die periode loopt eind dit jaar af en dan moet er een nieuw handelsakkoord zijn, maar de gesprekken daarover gaan zeer moeizaam.

Een van de bronnen van de krant zegt dat het voorstel, dat woensdag wordt verwacht, "welbewust" de afspraken over de grens met Ierland kan ondermijnen. Die maakte premier Johnson vorig jaar over het voorkomen van een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit. Met dit voorstel zou de regering ruimte creëren om die afspraken deels te overrulen met eigen regels.

De Britse regering is van plan om met een wetsvoorstel te komen dat belangrijke delen van het uittredingsakkoord met de EU tenietdoet. Dat schrijft de Financial Times op basis van drie anonieme bronnen. De regering-Johnson zou daarmee een bom leggen onder de huidige onderhandelingen over een handelsovereenkomst, waarvoor de tijd begint te dringen.

Ook de Ieren, voor wie het extreem gevoelig ligt hoe de grens met Noord-Ierland eruitziet, zijn niet te spreken over het geplande wetsvoorstel. "Dit zou een zeer onverstandige manier zijn om verder te gaan", schrijft de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, op Twitter. Vanuit de links-nationalistische partijen Sinn Féin en de SDLP klinkt ook felle kritiek.

Het nieuws over het geplande wetsvoorstel komt kort voor een nieuwe onderhandelingsronde over een handelsakkoord, op het moment dat premier Johnson de druk al opvoert met een eigen deadline: 15 oktober. Volgens zijn kantoor zal hij later vandaag aankondigen dat hij geen handelsakkoord met Brussel meer verwacht als het voor die datum niet is gelukt om er samen uit te komen.

Overigens wordt er in Brussel ook al langer rekening gehouden met die dag als uiterste datum waarop een conceptakkoord klaar zou moeten zijn. Daarna moet het akkoord worden omgezet in wetten, moet de deal nog door het Europees Parlement en stemmen sommige nationale parlementen nog over de overeenkomst.

Zonder akkoord zet het Verenigd Koninkrijk in op een handelsrelatie met de EU volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), zoals bijvoorbeeld ook Australië heeft. Johnson vindt dat "een goed resultaat", al vrezen critici de gevolgen van zo'n harde breuk met de EU zonder verdere afspraken.